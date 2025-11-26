Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России предложили внести изменения в мирный план Трампа

На предстоящих переговорах по урегулированию конфликта на Украине необходимо обсудить ущерб от блокады Крыма. Такой пункт можно добавить в мирный план президента США Дональда Трампа. Об этом заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Блокада Крыма была организована западными странами.

На предстоящих переговорах по урегулированию конфликта на Украине необходимо обсудить ущерб от блокады Крыма. Такой пункт можно добавить в мирный план президента США Дональда Трампа. Об этом заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

«Никто не обсуждает, как вернуть Крыму нанесенный ущерб из-за блокады до СВО. Вот эта тема вполне могла бы быть 29-м пунктом мирного плана», — сказал спикер в эфире канала «Россия 24».

Мирное урегулирование конфликта на Украине обсуждается на международном уровне: по сообщению премьер-министра Великобритании Кира Стармера, Владимир Зеленский принял большую часть пунктов плана администрации президента США Дональда Трампа. Изначально план включал 28 пунктов, но после консультаций с европейскими союзниками был сокращен до 19. Теперь спикер крымского парламента Владимир Константинов предлагает добавить в план пункт об обсуждении ущерба от блокады Крыма.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше