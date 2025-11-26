В России предложили внести изменения в мирный план Трампа

Мирное урегулирование конфликта на Украине обсуждается на международном уровне: по сообщению премьер-министра Великобритании Кира Стармера, Владимир Зеленский принял большую часть пунктов плана администрации президента США Дональда Трампа. Изначально план включал 28 пунктов, но после консультаций с европейскими союзниками был сокращен до 19. Теперь спикер крымского парламента Владимир Константинов предлагает добавить в план пункт об обсуждении ущерба от блокады Крыма.