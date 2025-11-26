Блокада Крыма была организована западными странами.
На предстоящих переговорах по урегулированию конфликта на Украине необходимо обсудить ущерб от блокады Крыма. Такой пункт можно добавить в мирный план президента США Дональда Трампа. Об этом заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.
«Никто не обсуждает, как вернуть Крыму нанесенный ущерб из-за блокады до СВО. Вот эта тема вполне могла бы быть 29-м пунктом мирного плана», — сказал спикер в эфире канала «Россия 24».
Мирное урегулирование конфликта на Украине обсуждается на международном уровне: по сообщению премьер-министра Великобритании Кира Стармера, Владимир Зеленский принял большую часть пунктов плана администрации президента США Дональда Трампа. Изначально план включал 28 пунктов, но после консультаций с европейскими союзниками был сокращен до 19. Теперь спикер крымского парламента Владимир Константинов предлагает добавить в план пункт об обсуждении ущерба от блокады Крыма.