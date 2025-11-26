Дмитриев ответил на публикацию Блумберга о разговоре с Ушаковым

Срочная новость.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев опроверг информацию, опубликованную агентством Блумберг. В публикации содержалась якобы стенограмма телефонного разговора Дмитриева с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Об этом он заявил в социальной сети.
