Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев ответил на публикацию Блумберга о разговоре с Ушаковым

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев опроверг информацию, опубликованную агентством Блумберг. В публикации содержалась якобы стенограмма телефонного разговора Дмитриева с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Об этом он заявил в социальной сети.

Срочная новость.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев опроверг информацию, опубликованную агентством Блумберг. В публикации содержалась якобы стенограмма телефонного разговора Дмитриева с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Об этом он заявил в социальной сети.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше