У сбежавшего продюсера «Ласкового мая» Разина нашлись огромные долги в РФ

Известный продюсер не смог отдать почти пять миллионов рублей, взятые в долг.
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, который объявлен в международный розыск и является подозреваемым в деле о мошенничестве, имеет задолженность свыше 5,2 миллиона рублей, которую судебные приставы взыскивают уже больше года. Соответствующая информация следует из материалов судебных приставов.
«Суд Ставрополя в 2023 году постановил взыскать с Разина сумму задолженности, проценты, а также госпошлину на общую сумму более 5,2 миллиона рублей. Взятые в долг деньги он не возвращал более семи лет», — уточнило со ссылкой на судебные документы РИА Новости.
По сведениям издания, в 2017 году Разин взял в долг 10 миллионов рублей и должен был вернуть деньги к апрелю 2018 года. Однако обязательства не были выполнены в полном объеме. Продюсер смог отдать лишь 5,5 миллиона рублей.
Как сообщало URA.RU ранее, в рамках уголовного дела против продюсера Андрея Разина установлен размер материального ущерба — приблизительно 500 млн рублей. Дело было возбуждено в 2021 году в связи с присвоением денежных средств, которые полагались поэту Сергею Кузнецову в качестве лицензионного вознаграждения за исполнение его песен.