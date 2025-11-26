У сбежавшего продюсера «Ласкового мая» Разина нашлись огромные долги в РФ

По сведениям издания, в 2017 году Разин взял в долг 10 миллионов рублей и должен был вернуть деньги к апрелю 2018 года. Однако обязательства не были выполнены в полном объеме. Продюсер смог отдать лишь 5,5 миллиона рублей.