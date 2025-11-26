Хоккейный клуб «Факел Ямал» расторг контракты с двумя игроками. Фото

Договоры расторгнуты по желанию игроков.
Хоккейный клуб «Факел Ямал» объявил о расторжении контрактов с двумя защитниками — Максимом Сайфутдиновым и Никитой Защеринским. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Хоккейный клуб “ФАКЕЛ ЯМАЛ” благодарит за работу защитников Максима Сайфутдинова, Никиту Защеринского и желает дальнейших успехов в карьере!» — говорится в официальном сообщении команды в telegram-канале. Договоры расторгнуты по желанию игроков.
Максим Сайфутдинов, выступавший под десятым номером, был одним из самых опытных игроков команды. Никита Защеринский под номером 13 присоединился к «Факелу» летом 2025 года, перейдя из «Локомотива» команды Ярославля.
