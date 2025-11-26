В России утвердили пределы индексации платы за услуги ЖКХ в 2026 году

С 1 октября 2026 года средний индекс будет варьироваться по субъектам. Например, в Хакасии он составит 8%, а в Ставропольском крае — 22%. В Москве индексация составит 15%, в Санкт-Петербурге — 14,6%, в Севастополе — 13,8%. В некоторых регионах также установлены ненулевые предельно допустимые отклонения для отдельных муниципалитетов.