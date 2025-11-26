Комнату детских пыток обнаружили в накрытом силовиками рехабе в Подмосковье

В здании была специальная комната, где держали подопечных, которые нарушали «правила» рехаба и не подчинялись его сотрудникам. Кроме того, работники центра заставляли детей улыбаться, чтобы делать «довольные» фотографии и отправлять их родителям с отчëтом о своей «работе». Звонки домой пациентам рехаба разрешали лишь на 5 минут и только по громкой связи, чтобы дети не могли пожаловаться и рассказать о реальном положении дел.