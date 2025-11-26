Дмитриев опроверг публикацию Bloomberg о разговоре с помощником президента РФ

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что публикация агентства Блумберг со стенограммой его телефонного разговора с помощником президента РФ Юрием Ушаковым — фейк. Пост об этом он опубликовал в соцсети.