Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев опроверг публикацию Bloomberg о разговоре с помощником президента РФ

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что публикация агентства Блумберг со стенограммой его телефонного разговора с помощником президента РФ Юрием Ушаковым — фейк. Пост об этом он опубликовал в соцсети.

Дмитриев категорически отверг достоверность публикации.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что публикация агентства Блумберг со стенограммой его телефонного разговора с помощником президента РФ Юрием Ушаковым — фейк. Пост об этом он опубликовал в соцсети.

«Фейк», — написал Дмитриев в X. Агентство Блумберг утверждает, что ознакомилось с записью разговора, якобы состоявшимся 29 октября. Во время него, по заявлению издания, обсуждались способы взаимодействия с США по плану относительно украинского урегулирования.

Ранее Дмитриев обвинил западные СМИ в искажении данных об экономике России, Евросоюза и Великобритании. Он отметил, что Россия значительно превосходит ЕС и Великобританию по большинству экономических показателей.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше