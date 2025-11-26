Дмитриев опроверг публикацию Bloomberg якобы его разговора с Ушаковым

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционному сотрудничеству с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев заявил, что материал Bloomberg с якобы «стенограммой» его телефонного разговора с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.
«Фейк», — написал он, комментируя соответствующий пост агентства в соцсети X*.
В материале утверждается, что якобы ознакомилось с записью разговора от 29 октября текущего года. Агентство пишет, что в ходе разговора якобы обсуждались способы взаимодействия с Соединёнными Штатами по плану относительно урегулирования конфликта на Украине.
Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что российская сторона получила от США предварительный набросок плана. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что РФ не торопит Вашингтон с проведением переговоров.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что он поручил своему специальному представителю Стиву Уиткоффу встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Кремле.
