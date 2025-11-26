Ричмонд
Депутат Колесник: Украина столкнется с расплатой за атаку БПЛА на южные регионы РФ

В скором времени Киеву придется столкнуться с ответным ударом на атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на южные регионы России. Об этом во вторник, 25 ноября, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, прошедшая атака была одной из самых массированных с начала специальной военной операции (СВО). Хотя в южных регионах нет каких-либо стратегически важных объектов.

— Украина пытается навести панику в наших тылах, население напугать или поднять его на протестные акции, но кроме злости и желания скорее победить это ничего не вызывает, — отметил парламентарий.

Колесник подчеркнул, что Киев таким образом хочет спровоцировать Москву на ответные удары по мирному населению. Однако этого не произойдет, передает Lenta.ru.

До этого стало известно, что два жилых дома в Таганроге придется демонтировать из-за ущерба, нанесенного в ходе атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь с 24 на 25 ноября.

По словам глава Ростовской области Юрия Слюсаря, в результате ночных ударов по региону погибли три человека. Пострадали 11 человек в Таганроге и Неклиновском районе.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
