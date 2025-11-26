В США сообщили о согласии Украины на мирное предложение: но есть нюанс

Киев согласился с мирным планом США по урегулированию конфликта, заявил неназванный американский чиновник. Правда, сразу уточнил, что есть один важный нюанс.
«Есть некоторые незначительные детали, которые нужно уладить, но они согласны на мирное соглашение», — сказал он в беседе с CBS.
По его словам, переговоры с российскими представителями якобы шли несколько часов, их вел министр армии США Дэн Дрисколл. При этом источник отметил, что министр ходил «по разным встречам».
Позже Reuters сообщило со ссылкой на украинского чиновника, что Киев поддержал рамки американского плана. Это произошло после переговоров в Женеве.
Ранее издание Politico сообщило о планах министра армии США представить России новый документ на встрече в Абу-Даби. Это будет сокращенная до 19 пунктов версия американского плана по Украине. По данным источников, его обсуждали 23 ноября на переговорах в Женеве с украинской, американской и европейской сторонами.
Со стороны российских властей последовала сдержанная реакция: министр иностранных дел Сергей Лавров назвал подобные данные спекуляцией, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался от комментариев по этому вопросу.
«Мы хотим понять, с чем они будут готовы прийти к контактам с нами, а потом будем решать», — сказал Лавров в ответ на мирный план США по Украине.
Напомним, что представленный США план урегулирования на Украине предполагает закрепление за Россией территорий Донбасса и Крыма, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, значительное сокращение украинской армии и запрет на размещение наступательных иностранных вооружений на территории Украины, способных бить вглубь территории РФ.
Президент России Владимир Путин заявил, что первоначальный проект урегулирования, предложенный Вашингтоном, может лечь в основу для будущих мирных переговоров. «Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного урегулирования. Но предметно с нами этот текст не обсуждался», — сказал он.
Как заверил накануне Дмитрий Песков, российской стороне пока не поступала обновленная версия мирного плана по Украине из 19 пунктов.
