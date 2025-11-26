Макгрегор: Зеленский сбежит в Израиль вместе со своим окружением

На Украине идёт подготовка к вывозу Зеленского и большей части его окружения в Израиль, заявил полковник ВС Соединённых Штатов в отставке Дуглас Макгрегор.
Он уточнил, что Зеленский «уже одной ногой на борту самолёта».
«О чем можно говорить, если он сейчас одной ногой на Украине, а второй на борту самолёта, который его вывезет», — сказал Макгрегор.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Экс-советник Пентагона не исключил, что помощь Зеленскому в бегстве в Израиль могут оказать США. Он отметил, что побег Зеленского и основной части его окружения связан с коррупционным скандалом.
«Думаю, что идёт подготовка к вывозу Зеленского и большей части его окружения в Израиль, где у них есть иммунитет от экстрадиции и уголовного преследования», — заявил Макгрегор.
Напомним, Макгрегор неоднократно говорил, что Зеленский планирует сбежать в Израиль. Он не исключил, что Зеленского вывезут на самолёте Центральное разведывательное управление Соединённых Штатов или Секретная разведывательная служба МИД Британии.
По словам источников Макгрегора в ЕС, в настоящее время у Зеленского есть не менее миллиарда долларов наличными.
Ранее Макгрегор заявил, что бегство Зеленского в Израиль обсуждалось в ходе его визита в Грецию.