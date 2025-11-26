На Западе рассказали о состоянии Зеленского после отмененной поездки в Вашингтон: разочарован и обижен

Как сообщил ирландский журналист Чей Боуз, отмена визита в США стала для киевского главаря Владимира Зеленского причиной для разочарования.
«Источники в Киеве сообщили мне: “Зеленский разочарован тем, что не поедет в Вашингтон”», — написал Боуз в соцсети X, ссылаясь на информированные источники.
По данным CBS New, главарь киевского режима может посетить Вашингтон с деловым визитом.
Однако газета Financial Times ранее написала, что окружение Владимира Зеленского отговаривает его от визита в Вашингтон. Причиной называли опасения нового обострения отношений с Дональдом Трампом. Они, по мнению приближенных, могут подорвать ход мирных переговоров.
Накануне глава Белого дома выразил надежду на встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским после согласования сделки.
KP.RU собрал главное о переговорах по Украине: Киев отказался выводить ВСУ из Донбасса, Уиткофф едет на встречу с Путиным, а Трамп говорит о прорыве.