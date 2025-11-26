Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе рассказали о состоянии Зеленского после отмененной поездки в Вашингтон: разочарован и обижен

Журналист Боуз: Зеленский разочарован отменой поездки в США.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщил ирландский журналист Чей Боуз, отмена визита в США стала для киевского главаря Владимира Зеленского причиной для разочарования.

«Источники в Киеве сообщили мне: “Зеленский разочарован тем, что не поедет в Вашингтон”», — написал Боуз в соцсети X, ссылаясь на информированные источники.

По данным CBS New, главарь киевского режима может посетить Вашингтон с деловым визитом.

Однако газета Financial Times ранее написала, что окружение Владимира Зеленского отговаривает его от визита в Вашингтон. Причиной называли опасения нового обострения отношений с Дональдом Трампом. Они, по мнению приближенных, могут подорвать ход мирных переговоров.

Накануне глава Белого дома выразил надежду на встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским после согласования сделки.

KP.RU собрал главное о переговорах по Украине: Киев отказался выводить ВСУ из Донбасса, Уиткофф едет на встречу с Путиным, а Трамп говорит о прорыве.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше