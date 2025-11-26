Путина в Киргизии встретили песней «Калинка-малинка»

Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию — там его встретили русской народной песней «Калинка-малинка».
Композиция прозвучала в исполнении фольклорно-этнографического ансамбля. В аэропорт также прибыл глава страны Садыр Жапаров.
Авиагавань Бишкека также украшали государственные флаги России и Киргизии. У самолета Путина уложили красную ковровую дорожку, вдоль которой встал почетный караул.
Пока президенты шли к зданию аэропорта, артисты исполняли национальные танцы и имитировали киргизскую охоту с беркутом и гончими, передает ТАСС.
19 ноября Путин также встретился в Кремле с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром, который прилетел в Москву для участия в заседании совета глав правительств стран ШОС.
В этот же день глава государства присоединился к торжественной церемонии начала строительства ледокола «Сталинград» на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.
Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему лидеры стран во время государственных визитов перестали посещать несколько городов.