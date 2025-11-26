Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путина в Киргизии встретили песней «Калинка-малинка»

Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию — там его встретили русской народной песней «Калинка-малинка».

Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию — там его встретили русской народной песней «Калинка-малинка».

Композиция прозвучала в исполнении фольклорно-этнографического ансамбля. В аэропорт также прибыл глава страны Садыр Жапаров.

Авиагавань Бишкека также украшали государственные флаги России и Киргизии. У самолета Путина уложили красную ковровую дорожку, вдоль которой встал почетный караул.

Пока президенты шли к зданию аэропорта, артисты исполняли национальные танцы и имитировали киргизскую охоту с беркутом и гончими, передает ТАСС.

19 ноября Путин также встретился в Кремле с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром, который прилетел в Москву для участия в заседании совета глав правительств стран ШОС.

В этот же день глава государства присоединился к торжественной церемонии начала строительства ледокола «Сталинград» на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.

Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему лидеры стран во время государственных визитов перестали посещать несколько городов.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше