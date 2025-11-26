Россия и Индия намерены обсудить отмену визового режима

Россия и Индия договариваются об отмене виз для туристических групп. По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, осталось решить некоторые технические вопросы. И это планируется сделать в ближайшее время.
«Есть определенные технические вещи, которые нужно решить. В первую очередь связанные с разницей в наших законодательствах. Мы надеемся, что в ближайшее время эта проблема будет решена», — сказал замглавы российского МИД в беседе с «Известиями».
Дипломат добавил, что подобное изменение будет полезным для граждан России и Индии. Именно поэтому, заключил он, вопрос не должен вызывать политических разногласий.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше