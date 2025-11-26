Ричмонд
Россия и Индия намерены обсудить отмену визового режима

РФ надеется в ближайшее время решить технические вопросы для отмены виз с Индией.

Источник: Комсомольская правда

Россия и Индия договариваются об отмене виз для туристических групп. По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, осталось решить некоторые технические вопросы. И это планируется сделать в ближайшее время.

«Есть определенные технические вещи, которые нужно решить. В первую очередь связанные с разницей в наших законодательствах. Мы надеемся, что в ближайшее время эта проблема будет решена», — сказал замглавы российского МИД в беседе с «Известиями».

Дипломат добавил, что подобное изменение будет полезным для граждан России и Индии. Именно поэтому, заключил он, вопрос не должен вызывать политических разногласий.

Однако Черногория планирует ввести визы для граждан России уже к концу сентября 2026 года. Подобные шаги обусловлены курсом страны на вступление в ЕС. Поскольку правила Евросоюза запрещают россиянам безвизовый въезд, стране необходимо привести свое законодательство в соответствие с ними.

