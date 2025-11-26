Девочка погибла при попытке вылечить 18 зубов за раз в Казахстане

Анестезиолог из Казахстана попал под суд — все из-за маленькой девочки, у которой остановилось сердце на приеме у стоматолога. Об этом во вторник, 25 ноября, рассказали в Orda.kz.
Родители привели четырехлетнюю дочь в клинику, чтобы вылечить 18 зубов за раз. Для такого случая понадобился общий наркоз. В ходе процедуры состояние ребенка резко ухудшилось, спасти ее не удалось.
Выяснилось, что до приема девочка болела пневмонией. Излечиться до конца она не успела, поэтому функция легких не восстановилась. Это могло вызвать недостаток кислорода при введении препарата.
Отец погибшей утверждает, что анестезиолог и стоматолог сами решили лечить такое количество зубов за одну процедуру. Кроме того, при обращении речь шла только о 9−11 зубах.
— Я спрашивал врача, можно ли не лечить сразу все 18 зубов, сначала сделать девять, а потом остальные. Но нам сказали, что нужно все сразу, — цитирует его издание.
