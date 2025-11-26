Создатель картин «Аватар» и «Левиафан» Тимоти Эпп умер в 78 лет

Первая персональная выставка художника прошла в 1988 году, а последняя — в прошлом году. Его работы входят в коллекции музеев в Альбукерке, Баффало, Балтиморе и других городах. В галерее Балтимора отметили, что исследования Эппа в области геометрической формы и метафизики живописи оказали влияние на художественный дискурс на протяжении пяти десятилетий.