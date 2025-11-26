Создатель картин «Аватар» и «Левиафан» Тимоти Эпп умер в 78 лет

Эпп получил образование в Кентском государственном университете в Огайо, где в 1970 году завершил бакалавриат по живописи. Затем он продолжил учёбу в Школе искусств Тайлера при Университете Темпл и в 1974 году получил степень магистра искусств.
Первая персональная выставка художника прошла в 1988 году, а последняя — в прошлом году. Его работы входят в коллекции музеев в Альбукерке, Баффало, Балтиморе и других городах. В галерее Балтимора отметили, что исследования Эппа в области геометрической формы и метафизики живописи оказали влияние на художественный дискурс на протяжении пяти десятилетий.
Ранее скончался продюсер музыкального лейбла All Stars Эд Барк, который сотрудничал с певцом Димой Биланом. Ему было 37 лет. Трагическим известием поделилась в соцсети подруга Барка и его коллега по бизнесу Марина Ермошкина, которая уверена, что его довели до смерти «конченые персонажи».
