Трамп: Европа будет серьёзно вовлечена в создание гарантий безопасности Украины

В США рассказали о текущей обстановке переговоров по Украине. Как заявил Дональд Трамп, европейские страны будут активно задействованы в создании украинских гарантий безопасности.
По заявлению американского главы, в процессе переговоров по украинскому урегулированию был достигнут прогресс.
«У нас идут хорошие переговоры… Мы начали с России. У нас идут переговоры с Россией… Но мы добиваемся прогресса», — сказал американский лидер журналистам на борту самолета по пути во Флориду.
Накануне глава Белого дома заявил, что надеется на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским в ближайшее время.
Он акцентировал, что встреча в подобном составе произойдет только после завершения сделки по урегулированию конфликта на Украине или на финальной стадии заключения подобного соглашения.