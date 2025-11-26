Губернатор проверил ход строительства школы в красноярском Мичуринском

Об этом приехавшему на объект с инспекцией губернатору края доложил руководитель департамента градостроительства города Сергей Шикунов.
Каркас здания уже возвели. Завершен монтаж железобетонных конструкций, ведутся отделочные работы, а также по устройству кровли и полов. Тепло подано в первый блок, часть второго и третьего. Строители продолжают обустраивать внутренние и наружные инженерные сети.
Напомним, строительство школы на 1280 мест в Мичуринском началось осенью 2024 года. Город долгое время не имел возможности возвести образовательное учреждение в данном микрорайоне, поскольку не было свободной территории. В 2023 году впервые был применен механизм мены земельных участков, после чего сразу началось проектирование объекта.
Здание будет переменной этажности — от двух до четырех — с теплым переходом на третьем этаже. Для начальных классов предусмотрен отдельный вход. Внутри по стандартам расположатся учебные помещения, библиотека, пищеблок, медицинский блок, административные, рекреационные и досуговые помещения, а также технические комнаты. На пришкольной территории обустроят спортивные площадки и детский городок.
Школа возводится на средства городского и краевого бюджетов и должна быть сдана в начале 2027 года. Михаил Котюков подчеркнул недопустимость срыва сроков строительства долгожданного объекта для жителей быстроразвивающегося микрорайона.
Добавим, сейчас в Красноярске продолжается строительство еще одной школы — в микрорайоне Тихие Зори. Она станет второй по величине за Уралом: здесь смогут учиться 1550 детей.
Также идет поиск подрядчиков для возведения школ в Солнечном на улице Соколовской и в микрорайоне Агроуниверситет на улице Елены Стасовой. Строительство этих объектов начнется в следующем году.
А до конца текущего года должно быть завершено проектирование трех школ: на улицах Алексеева и Чернышевского, а также в микрорайоне Южный берег.