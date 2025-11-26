Губернатор проверил ход строительства школы в красноярском Мичуринском

Напомним, строительство школы на 1280 мест в Мичуринском началось осенью 2024 года. Город долгое время не имел возможности возвести образовательное учреждение в данном микрорайоне, поскольку не было свободной территории. В 2023 году впервые был применен механизм мены земельных участков, после чего сразу началось проектирование объекта.