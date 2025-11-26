Sky: Британия временно отказалась от бронемашин Ajax из-за оглохших солдат

Вооружённые силы Британии временно отказались от использования боевых бронированных машин Ajax, это связано с тем, что британские солдаты столкнулись с проблемами со здоровьем во время испытаний этой техники, сообщает Sky News.
Телеканал ссылается на информацию, полученную от представителя Минобороны Британии. Он уточнил, что, в частности, речь идёт о проблемах со слухом.
«Британская армия распорядилась приостановить использование своей новой боевой бронированной машины Ajax после того, как “около 30” солдат пострадали от вибрации и проблем со слухом после учений», — говорится в публикации.
По данным издания, применение Ajax приостановлено на две недели.
Ранее сообщалось, что новые бронемашины Британии Ajax, которые стали поступать в армию с отставанием на восемь лет, уязвимы перед российскими беспилотными летательными аппаратами.