В аэропорту Геленджика ввели ограничения

Срочная новость.
В авиагавани Геленджика временно введены дополнительные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Меры приняты с целью обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
