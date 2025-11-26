Ричмонд
«Супергрибок» захватывает Европу: Врачи бьют тревогу из-за неизлечимой инфекции

В странах Европы наблюдается стремительное распространение опасного и чрезвычайно устойчивого к лечению грибка Trichophyton indotineae, который уже получил название «супергрибок». Об этом сообщает The Sun.

Источник: Life.ru

Как пояснил эксперт по инфекционным заболеваниям Манчестерского университета Дэвид Деннинг, этот патоген вызывает появление красных зудящих высыпаний, которые чаще всего локализуются в области паха, на бёдрах и ягодицах.

Хотя инфекция не представляет прямой угрозы для жизни, она крайне плохо поддаётся лечению, вынуждая пациентов проходить терапевтические курсы продолжительностью от нескольких недель до нескольких месяцев. Грибок распространяется при прямом контакте с заражённым человеком, использование общих бытовых предметов или половым путём.

За последние три года число диагностированных случаев в Великобритании возросло почти на 500%. По имеющимся сведениям, за последнее десятилетие инфекция распространилась более чем в 20 странах, включая Германию и США. По мнению эксперта Деннинга, данная проблема в скором времени может приобрести глобальные масштабы.

Ранее сообщалось, что в мире распространяется новый респираторный вирус PCB, симптомы которого напоминают простуду, однако заболевание приводит к тяжёлым осложнениям и по опасности сопоставимо с CoViD-19. От болезни умерло около 5% госпитализированных пациентов, а заражённые подвергаются повышенному риску аритмии, инсульта, тромбоза и сердечной недостаточности.

