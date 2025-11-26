В селе Нелькан вокруг школы установили ограждение после проверки прокуратуры

В селе Нелькан, которое находится в Аяно-Майском районе, вокруг местной школы и интерната при ней установили новое ограждение. Это произошло после того, как прокуратура района провела проверку и выявила серьезное нарушение. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".