В селе Нелькан вокруг школы установили ограждение после проверки прокуратуры

В селе Нелькан, которое находится в Аяно-Майском районе, вокруг местной школы и интерната при ней установили новое ограждение. Это произошло после того, как прокуратура района провела проверку и выявила серьезное нарушение. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Оказалось, что территория, где учатся и живут дети, ранее не была должным образом огорожена. Такая ситуация нарушала права учащихся на безопасность и создавала угрозу их жизни и здоровью во время учебного процесса.
Чтобы исправить это, прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию школы установить вокруг территории надежное ограждение, как того требуют государственные стандарты. Суд полностью согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил иск.
Теперь решение суда выполнено. По всему периметру школы и интерната появилось новое ограждение, что сделало пребывание детей в образовательном учреждении более защищенным.