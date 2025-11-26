Хирурги Владивостока откачали двухлитровую кисту из печени пациента

Жителя Приморья экстренно доставили в больницу Владивостока с острой болью, где врачи обнаружили у него кисту размером с целый орган. Хирургам удалось спасти 53-летнего пациента и избежать сложной полостной операции, сообщила пресс-служба Минздрава Приморья.
«Под местной анестезией, под контролем УЗИ мы выбрали оптимальную точку доступа, установили дренаж и эвакуировали около двух литров жидкости из кисты. Затем ввели склерозирующие препараты — они позволяют “склеить” полость и избежать повторного заполнения», — приводит пресс-служба слова руководителя отделения общей хирургии Игоря Кондрашова.
Отмечается, что благодаря малоинвазивной методике пациенту удалось избежать обширных разрезов и длительного периода восстановления. Уже через несколько дней наблюдения в стационаре мужчина сможет вернуться к нормальной жизни.