Хирурги Владивостока откачали двухлитровую кисту из печени пациента

«Под местной анестезией, под контролем УЗИ мы выбрали оптимальную точку доступа, установили дренаж и эвакуировали около двух литров жидкости из кисты. Затем ввели склерозирующие препараты — они позволяют “склеить” полость и избежать повторного заполнения», — приводит пресс-служба слова руководителя отделения общей хирургии Игоря Кондрашова.