Новосибирские камеры задержали тысячи нарушителей

Их ключевая задача — помогать в поиске нарушителей. Как рассказал министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь в интервью РБК Новосибирск, с начала 2025 года система позволила задержать свыше 2,5 тысяч правонарушителей.
Он отметил, что при меньшем количестве камер, чем в Москве и Санкт-Петербурге, число задержаний в месяц сравнимо с показателями столичных регионов. Также в 2025 году в области заработал сервис поиска пропавших детей через службу 112: родители могут отправить фотографию, после чего подключается вся городская сеть камер.