В Чебоксарах закрыли аэропорт

Срочная новость.
В авиагавани Чебоксар в настоящее время действуют временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Меры введены с целью обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
В авиагавани Чебоксар в настоящее время действуют временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Меры введены с целью обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Срочная новость.
В авиагавани Чебоксар в настоящее время действуют временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Меры введены с целью обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.