Желтый дым накрыл часть Актау: что произошло

Видеоролик с так называемым «лисьим хвостом» опубликовала Instagram-страница Aktau 911. Представители АО «КазАзот» в комментариях к посту заявили, что 25 ноября около 15:37 во время плановых оперативных переключений произошел отказ привода автоматического выключателя. Это привело к кратковременному обесточиванию одной из секций и остановке агрегата.
Ситуация была оперативно взята под контроль дежурным персоналом, и электроснабжение было восстановлено в кратчайшие сроки. Оборудование было переведено в штатный режим, и угрозы для сотрудников, производства и окружающей среды не возникло. В компании подчеркнули, что распространяемые в социальных сетях видеоролики и фотографии не отражают полную техническую картину и могут вводить в заблуждение.
АО «КазАзот» уверяет, что работает в соответствии с действующими нормами промышленной безопасности и предпринимает все необходимые меры для предотвращения подобных технических сбоев. В Департаменте экологии по Мангистауской области заявили о проведении мониторинга воздуха, который не выявил превышений загрязняющих веществ. Ситуация стабилизировалась.
По факту внештатной ситуации будет назначена внеплановая проверка в отношении АО, результаты которой будут сообщены дополнительно.