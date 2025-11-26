Ричмонд
Желтый дым накрыл часть Актау: что произошло

Жители Актау поделились в соцсетях видео, на котором видно, что часть города накрыл желтый дым. Ситуацию прокомментировали в компании «КазАзот», передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Видеоролик с так называемым «лисьим хвостом» опубликовала Instagram-страница Aktau 911. Представители АО «КазАзот» в комментариях к посту заявили, что 25 ноября около 15:37 во время плановых оперативных переключений произошел отказ привода автоматического выключателя. Это привело к кратковременному обесточиванию одной из секций и остановке агрегата.

Ситуация была оперативно взята под контроль дежурным персоналом, и электроснабжение было восстановлено в кратчайшие сроки. Оборудование было переведено в штатный режим, и угрозы для сотрудников, производства и окружающей среды не возникло. В компании подчеркнули, что распространяемые в социальных сетях видеоролики и фотографии не отражают полную техническую картину и могут вводить в заблуждение.

АО «КазАзот» уверяет, что работает в соответствии с действующими нормами промышленной безопасности и предпринимает все необходимые меры для предотвращения подобных технических сбоев. В Департаменте экологии по Мангистауской области заявили о проведении мониторинга воздуха, который не выявил превышений загрязняющих веществ. Ситуация стабилизировалась.

По факту внештатной ситуации будет назначена внеплановая проверка в отношении АО, результаты которой будут сообщены дополнительно.