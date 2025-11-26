Мизулина обратилась в органы из-за продажи запрещённых товаров на маркетплейсах

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина проинформировала РИА Новости о своем обращении в правоохранительные органы. Она указала, что на крупных торговых площадках реализуются запрещенные на территории РФ вещества: прекурсоры для наркотиков, а также взрывоопасные и токсичные материалы в жидкой и твердой форме.
Так, организация уведомила ФСБ, МВД и Ростехнадзор о случаях реализации на маркетплейсах запрещенных химических соединений.
«Мы действительно еще 24 октября обратились в ФСБ, МВД России, Ростехнадзор в связи с продажей прекурсоров наркотических средств, взрывоопасных и ядовитых веществ в жидкой и твердой форме, расфасованных в потребительскую тару, бутылки, канистры объемом до 20 литров и более», — сказала Мизулина.
По ее словам, на торговых площадках, включая розницу, встречаются запрещенные в РФ товары, за продажу которых в РФ грозит уголовное наказание. Среди выявленных позиций — соляная и серная кислоты, бензол, красный фосфор и другие вещества, распространявшиеся в недопустимых дозировках.
По словам Мизулиной, официальных ответов от госорганов пока не поступало, однако она предположила, что правоохранители уже действуют — на это указывает исчезновение некоторых подозрительных предложений с маркетплейсов.
