Мизулина обратилась в органы из-за продажи запрещённых товаров на маркетплейсах

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина проинформировала РИА Новости о своем обращении в правоохранительные органы. Она указала, что на крупных торговых площадках реализуются запрещенные на территории РФ вещества: прекурсоры для наркотиков, а также взрывоопасные и токсичные материалы в жидкой и твердой форме.