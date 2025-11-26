Хронический должник по алиментам из Хабаровского края проведёт 5 суток под арестом

Житель Николаевска-на-Амуре, которого суд обязал выплачивать алименты своему ребенку каждый месяц, систематически игнорировал судебное постановление и накопил значительные долги перед ребенком. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», не помогли и доводы судебного пристава, который возбудил в отношении него исполнительное производство.
В пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов подчеркнули: суд приговорил нарушителя к выполнению 150 часов общественных работ, однако тот отказался выйти на назначенное рабочее место, мотивируя это нежеланием трудиться бесплатно.
В результате на него составлен новый протокол, теперь уже по статье 20.25 КоАП РФ. За данное нарушение мужчине предстоит провести пять суток под административным арестом, после чего ему всё равно придется отработать положенный срок и погасить задолженность по алиментам.