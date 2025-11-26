В аэропортах Тамбова, Калуги, Геленджика и Чебоксар установлены ограничения

Временные ограничения на выпуск и приём самолётов действуют в аэропортах Тамбова, Калуги, Геленджика и Чебоксар, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.
В аэропорту Тамбов (Донское) ограничения были установлены в поздним вечером во вторник. Затем был ограничен приём и выпуск самолётов в Калуге и Геленджике. В Росавиации уточнили, что в аэропорту Геленджика ввели дополнительные ограничения.
В 03:15 мск стало известно об ограничения в аэропорту Чеборксар.
«Аэропорт Чебоксары. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявили в Росавиации.
Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко уточнил, что мера введена в рамках обеспечения безопасности полётов.
Ранее сообщалось, что в архангельском аэропорту Котлас были введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов.