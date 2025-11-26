NYT: Белый дом опасается, что Путин откажется от измененного плана по Украине

Чиновники из администрации президента США Дональда Трампа опасаются, что главе России Владимиру Путину не понравится новый мирный план по Украине. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщили в The New York Times.
Представители Белого дома уверены, что подобную реакцию могут спровоцировать изменения, которыми пришлось дополнить документ по итогам встреч переговорщиков от Вашингтона и Киева.
На данный момент этот визит пока стал последним в череде тех, что проводила администрация Трампа для урегулирования конфликта, передает издание.
Ранее Трамп поручил специальному посланнику по Ближнему Востоку Стивену Уиткоффу отправиться в Москву. Пока он будет там, министр армии США Дэниел Дрисколл встретится с представителями Украины.
Глава Белого дома также отметил, что Россия и Украина «очень близки» к подписанию соглашения об урегулировании вооруженного конфликта.
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, в свою очередь, отверг предложенный администрацией США план по урегулированию военного конфликта из 28 пунктов.