Эксперт развеяла вредный миф, что ребенка нужно «выматывать» перед сном

Дети часто кажутся неиссякаемыми батарейками, и родители нередко надеются, что чем активнее ребенок побегает перед сном, тем быстрее он уснет. Но этот подход может дать обратный эффект. Об этом KP.RU рассказала Елена Мурадова, руководитель и основатель Центра детского сна и развития baby-sleep.ru, член Международной ассоциации профессиональных консультантов по сну (APSC).
— Чем сильнее перевозбуждена нервная система, тем сложнее будет уложить ребенка. Но даже если он уснет, из-за нервного напряжения может проснуться слишком рано. Из-за коротких дневных снов к вечеру накапливается переутомление — и под угрозой сон ночью, — пояснила сертифицированный консультант по детскому сну.
Поэтому перед сном важно избегать активных игр, а гаджеты и телевизор лучше выключить хотя бы за час до укладывания. Не помогает и старый «совет» дать малышу поплакать. Длительные рыдания только усиливают перевозбуждение, ребенок может дойти до истерики и полностью отказаться от сна.
По словам эксперта, гораздо полезнее создать спокойную атмосферу: говорить тише, приглушить свет, уделить малышу внимание и помочь ему расслабиться. Тогда сон станет спокойнее и для ребенка, и для родителей.