Эксперт развеяла вредный миф, что ребенка нужно «выматывать» перед сном

Дети часто кажутся неиссякаемыми батарейками, и родители нередко надеются, что чем активнее ребенок побегает перед сном, тем быстрее он уснет. Но этот подход может дать обратный эффект. Об этом KP.RU рассказала Елена Мурадова, руководитель и основатель Центра детского сна и развития baby-sleep.ru, член Международной ассоциации профессиональных консультантов по сну (APSC).