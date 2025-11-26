Европейская страна отказалась отдавать активы России Украине: слишком много рисков

Лидеры европейских стран единогласно выступили за использование замороженных российских активов как обеспечения займа Украине на 140 млрд евро. Вместе с тем они подчеркнули, что сначала требуется тщательно проработать правовые аспекты сделки. Отказ Бельгии конфисковывать российские активы связан с требованием о разделе финансовых рисков. Поскольку на территории королевства находится большая часть средств, оно настаивает на получении соответствующих гарантий от всех стран ЕС.