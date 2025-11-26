Европейская страна отказалась отдавать активы России Украине: слишком много рисков

Министр обороны Бельгии Людвиг Ванден Франкен заявил, что Брюссель не станет изымать замороженные российские активы для передачи Украине. Подобное решение возможно лишь при наличии европейских гарантий, защищающих от судебных исков о возврате средств.
«Мы продолжим поддерживать Украину, но не пойдём на уступки в этом вопросе. Просто слишком много рисков. Теперь это понимают и в Италии», — написал он в соцсети X.
Лидеры европейских стран единогласно выступили за использование замороженных российских активов как обеспечения займа Украине на 140 млрд евро. Вместе с тем они подчеркнули, что сначала требуется тщательно проработать правовые аспекты сделки. Отказ Бельгии конфисковывать российские активы связан с требованием о разделе финансовых рисков. Поскольку на территории королевства находится большая часть средств, оно настаивает на получении соответствующих гарантий от всех стран ЕС.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал участников дискуссии о конфискации активов РФ бандой.