Более 50 индийских школьниц пострадали от домогательств со стороны учителя

Индийского учителя подозревают в домогательствах к 56 школьницам. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщили в Bhaksar English.
Все вскрылось после того, как одна из пострадавших написала жалобу и отправила ее окружному инспектору по образованию. Выяснилось, что жертвами стали ученицы из 6−12 классов.
Следователи узнали, что педагог систематически вызывал несколько школьниц в компьютерный класс — он предлагал им улучшить оценки. Далее мужчина начинал приставать к учащимся.
Задействован оказался и директор школы. Он вместе с подозреваемым заманивал девочек к себе в кабинет, после чего требовал ники аккаунтов в социальных сетях. Так педагоги звонили ученицам по ночам.
Школьницы утверждают, что боялись обсуждать происходящее со взрослыми, так как сотрудники учреждения оказывали давление, передает издание.
Другой случай произошел в России — педагога из центра туризма приговорили к девяти годам тюрьмы за надругательство над 14-летним воспитанником во время похода.
Репетитору по английскому языку, совмещающему работу тренером по брейк-дансу, также может грозить уголовная ответственность за домогательство в отношении учеников.