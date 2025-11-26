Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пробки сковали Октябрьский мост в Новосибирске утром 26 ноября

Также заторы образовались на левом берегу города.

Источник: Комсомольская правда

Утром 26 ноября в Новосибирске образовались многокилометровые заторы на Октябрьском мосту. Пробки достигли 7 баллов, особенно тяжелая ситуация сложилась на левом берегу. Об этом свидетельствуют данные сервиса 2ГИС.

Пробка на Октябрьском мосту растянулась по всем полосам, особенно от улицы Немировича-Данченко до Кирова. Заторы также парализовали движение на улицах Бориса Богаткова, Богдана Хмельницкого и Танковой.

На левом берегу сложная обстановка наблюдалась на улицах Станиславского, Станционной, Титова и Мира. Пробки также образовались на улицах Петухова, Троллейной, Большой и Советском шоссе.