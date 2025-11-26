Пробки сковали Октябрьский мост в Новосибирске утром 26 ноября

Утром 26 ноября в Новосибирске образовались многокилометровые заторы на Октябрьском мосту. Пробки достигли 7 баллов, особенно тяжелая ситуация сложилась на левом берегу. Об этом свидетельствуют данные сервиса 2ГИС.
Пробка на Октябрьском мосту растянулась по всем полосам, особенно от улицы Немировича-Данченко до Кирова. Заторы также парализовали движение на улицах Бориса Богаткова, Богдана Хмельницкого и Танковой.
На левом берегу сложная обстановка наблюдалась на улицах Станиславского, Станционной, Титова и Мира. Пробки также образовались на улицах Петухова, Троллейной, Большой и Советском шоссе.