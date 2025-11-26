На сопке Лебединая в Находке появится новый сквер

Общий объем финансирования проекта превышает 124 миллиона рублей. Подрядчики завершили основные подготовительные работы и приступили к монтажу ключевых элементов благоустройства.
«Сквер “Панорамный” станет еще одним комфортным местом отдыха для жителей и гостей Находки. Уже сейчас видна архитектурная концепция пространства: здесь появятся удобные лестницы с пандусами, современная сцена, деревянный променад и качественное освещение», — заявил министр ЖКХ Алексей Першин.
На сегодняшний день установлены все опоры для лестниц и площадок. Завершено озеленение — высажены кусты декоративного цветущего кустарника. Построена бетонная сцена. Готово основание для малых архитектурных форм. Проложены линии электропитания. Сейчас ведутся работы по установке лестниц и пандусов. Монтируется деревянный настил. Ведутся работы по освещению и укладывается брусчатка.
Полностью завершить все работы по благоустройству сквера «Панорамный» в Находке планируется к апрелю 2026 года, отмечает пресс-служба краевого кабмина.