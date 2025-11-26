На сопке Лебединая в Находке появится новый сквер

На сегодняшний день установлены все опоры для лестниц и площадок. Завершено озеленение — высажены кусты декоративного цветущего кустарника. Построена бетонная сцена. Готово основание для малых архитектурных форм. Проложены линии электропитания. Сейчас ведутся работы по установке лестниц и пандусов. Монтируется деревянный настил. Ведутся работы по освещению и укладывается брусчатка.