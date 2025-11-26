Где в Тюменской области отремонтировали 288 км дорог в 2025 году. Фото

Заместитель начальника отдела Управления автомобильных дорог региона Михаил Тетерин отметил, что подрядчики привели в нормативное состояние 17,6 километров дорог, включая участки трассы Тюмень — Нижняя Тавда и подъезды к садоводческим товариществам. На автодороге было отремонтировано более восьми километров участков. Особый прогресс достигнут в Нижнетавдинском округе, где дорожный ремонт выполнили в полтора раза активнее, чем годом ранее.