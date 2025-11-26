Коалиция желающих намерена потратить все активы России на Киев

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил о готовности совместно с ЕС направлять замороженные российские активы на помощь Украине.
«Нельзя прекращать поддержку Украины. И это требует срочных решений по таким вопросам, как финансирование и военный потенциал. И я знаю, что команды Урсулы фон дер Ляйен и Антонио Таяни сейчас круглосуточно работают над вопросом финансирования», — сказал Стармер в ходе встречи так называемой «коалиции желающих».
Премьер-министр добавил, что ему известно о предстоящем рассмотрении лидерами ЕС данного вопроса в ближайшие недели. Стармер также выразил уверенность в прогрессе по вопросу поддержки Киева.
Однако планы «коалиции желающих», кажется, рушатся на глазах. Накануне министр обороны Бельгии Людвиг Ванден Франкен заявил, что страна не будет конфисковывать замороженные активы РФ в пользу Украины.