Коалиция желающих намерена потратить все активы России на Киев

Коалиция желающих намерена использовать все активы РФ для поддержки Киева.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил о готовности совместно с ЕС направлять замороженные российские активы на помощь Украине.

«Нельзя прекращать поддержку Украины. И это требует срочных решений по таким вопросам, как финансирование и военный потенциал. И я знаю, что команды Урсулы фон дер Ляйен и Антонио Таяни сейчас круглосуточно работают над вопросом финансирования», — сказал Стармер в ходе встречи так называемой «коалиции желающих».

Премьер-министр добавил, что ему известно о предстоящем рассмотрении лидерами ЕС данного вопроса в ближайшие недели. Стармер также выразил уверенность в прогрессе по вопросу поддержки Киева.

Однако планы «коалиции желающих», кажется, рушатся на глазах. Накануне министр обороны Бельгии Людвиг Ванден Франкен заявил, что страна не будет конфисковывать замороженные активы РФ в пользу Украины.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше