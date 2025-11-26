Глава СК велел снова начать дело о квартире для ребенка-инвалида в Хабаровске

В 2022 году семье, в которой воспитывается 13-летний ребенок-инвалид, по договору социального найма предоставили квартиру в доме, построенном еще в 1973 году. Однако в квартире обнаружились серьезные проблемы: в жилом помещении постоянно холодно и сыро, что негативно сказывается на здоровье больного ребенка. Многократные обращения матери в различные инстанции никаких результатов не принесли.