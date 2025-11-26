Глава СК велел снова начать дело о квартире для ребенка-инвалида в Хабаровске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился повторно завести уголовное дело по жалобе жительницы Хабаровска на нарушение жилищных прав ее семьи. Женщина обратилась за помощью через официальный аккаунт ведомства в социальной сети. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В 2022 году семье, в которой воспитывается 13-летний ребенок-инвалид, по договору социального найма предоставили квартиру в доме, построенном еще в 1973 году. Однако в квартире обнаружились серьезные проблемы: в жилом помещении постоянно холодно и сыро, что негативно сказывается на здоровье больного ребенка. Многократные обращения матери в различные инстанции никаких результатов не принесли.
Следственное управление по Хабаровскому краю уже пыталось начать уголовное дело, чтобы защитить права семьи. Однако первый заместитель прокурора Центрального района Хабаровска отменила это решение. Следственный комитет безуспешно обжаловал ее действия вплоть до прокурора края.
Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Хабаровскому краю Станиславу Белянскому повторно возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах расследования. Исполнение этого поручения взято на особый контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.