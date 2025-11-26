Школьникам Владивостока рассказали о работе ЗАГС

Так, познавательные лекции были проведены с учениками 7−10-х классов в МБОУ СОШ № 22 и МБОУ «Центр образования “Ступени”. Начальник управления ЗАГС администрации города Юлия Шакурова поделилась с ребятами историями работы органов ЗАГС. К примеру, на встрече школьники узнали, что основы системы регистрации браков заложил Петр I, утвердив в 1710 году первый “Образец бракосочетания”. Особый интерес у них вызвало обсуждение свадебных традиций и обычаев.