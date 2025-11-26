Школьникам Владивостока рассказали о работе ЗАГС

Специалисты органов ЗАГС Владивостока проводили различные консультации в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям.
На мероприятиях были раскрыты вопросы семейного права и информационной безопасности. Такие встречи прошли и в школах приморской столицы.
Так, познавательные лекции были проведены с учениками 7−10-х классов в МБОУ СОШ № 22 и МБОУ «Центр образования “Ступени”. Начальник управления ЗАГС администрации города Юлия Шакурова поделилась с ребятами историями работы органов ЗАГС. К примеру, на встрече школьники узнали, что основы системы регистрации браков заложил Петр I, утвердив в 1710 году первый “Образец бракосочетания”. Особый интерес у них вызвало обсуждение свадебных традиций и обычаев.
Ребятам рассказали, какие документы необходимы в разных жизненных ситуациях, каков порядок их оформления и какую юридическую силу они имеют.
Кроме того, Галина Антонец, медиаюрист и специалист в области интернет-права, также провела беседу со старшеклассниками о законах Российской Федерации, регламентирующих размещение информации в интернете, отмечает пресс-служба мэрии.
Затем ученики задавали спикерам волнующие их вопросы и принимали участие в викторинах. Многих интересовали вопросы, связанные с регистрацией новорожденных, определением отцовства и материнства, порядком подачи документов на регистрацию брака и ряд других.