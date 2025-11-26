Ричмонд
CNN: Дрисколл может сменить Хегсета на посту шефа Пентагона

Министр армии Дэниел Дрисколл назначен спецпредставителем Трампа по Украинн.

Источник: Аргументы и факты

Министр Сухопутных войск Соединённых Штатов Дэниел Дрисколл может сменить Пита Хегсета на посту шефа Пентагона, сообщает CNN.

По данным телекомпании, об этом свидетельствует «необычная роль», отведённая Дрисколлу в усилиях по мирному урегулированию украинского конфликта. В материале сказано, что разговоры об этом ведутся в администрации США уже несколько месяцев.

«“Необычная роль”, которая была отведена Дрисколлу в усилиях по мирному урегулированию конфликта на Украине, вновь возродила разговоры о том, что он “в конечном счёте может заменить Пита Хегсета”», — говорится в публикации.

Автор материала отметил, что президент США «симпатизирует» Дрисколлу, а также часто интересуется его мнением о шагах по разрешению конфликта на Украине. Кроме того, Трамп называет его «ответственным за беспилотники».

Напомним, Дрисколл посетил украинскую столицу, где встретился с Зеленским, а также участвовал в переговорах Соединённых Штатов и Украины в Женеве.

Ранее сообщалось, что в администрации Трампа произошла ключевая кадровая перестановка, с помощью которой Вашингтон постарался изменить подход к украинскому конфликту. Спецпредставителем по Украине был назначен министр армии Дэниел Дрисколл.