CNN: Дрисколл может сменить Хегсета на посту шефа Пентагона

Министр Сухопутных войск Соединённых Штатов Дэниел Дрисколл может сменить Пита Хегсета на посту шефа Пентагона, сообщает CNN.
По данным телекомпании, об этом свидетельствует «необычная роль», отведённая Дрисколлу в усилиях по мирному урегулированию украинского конфликта. В материале сказано, что разговоры об этом ведутся в администрации США уже несколько месяцев.
«“Необычная роль”, которая была отведена Дрисколлу в усилиях по мирному урегулированию конфликта на Украине, вновь возродила разговоры о том, что он “в конечном счёте может заменить Пита Хегсета”», — говорится в публикации.
Автор материала отметил, что президент США «симпатизирует» Дрисколлу, а также часто интересуется его мнением о шагах по разрешению конфликта на Украине. Кроме того, Трамп называет его «ответственным за беспилотники».
Напомним, Дрисколл посетил украинскую столицу, где встретился с Зеленским, а также участвовал в переговорах Соединённых Штатов и Украины в Женеве.
Ранее сообщалось, что в администрации Трампа произошла ключевая кадровая перестановка, с помощью которой Вашингтон постарался изменить подход к украинскому конфликту. Спецпредставителем по Украине был назначен министр армии Дэниел Дрисколл.