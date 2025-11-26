Спасатели Хабаровского края проверили готовность к зимним операциям

На озере Хака в районе имени Лазо Хабаровского края 12 профессионалов поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю провели недельный тренировочный сбор по водолазной подготовке, сообщили в пресс-службе ведовства. Его главная задача — проверка готовности спасателей и снаряжения к работе в условиях зимы.
«В двух майнах, подготовленных для погружений, водолазы отработали одиночные и парные спуски, навыки подводного ориентирования, поиск затонувших предметов» — говорится в сообщении.
Работа в условиях минусовых температур связана с определённым риском, например, обледенением оборудования, возникновением ледовых пробок в шлангах для подачи воздуха. В ходе тренировок спасатели отрабатывают такие ситуации, и каждый раз загадывают, чтобы эти профессиональные навыки пригодились им только для выполнения технических работ под водой, а не для поиска провалившихся под лёд людей.
«В январе этого года мы участвовали в учениях “Безопасная Арктика”. Работали в 45-градусный мороз со своим снаряжением. Ещё раз убедились в его надёжности и высоком профессионализме наших водолазов. Это результат, в том числе и сборов, которые проводим ежеквартально, чтобы не терять практические навыки, осваивать новые водолазные технологии, готовить оборудование к сезону», — рассказал Тарас Романивко, заместитель руководителя сбора, спасатель водолазного подразделения ПСО ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Не допускать несчастных случаев водолазы считают реально. Так будет, если каждый взрослый объяснит ребёнку опасность выхода на лёд, и сам будет соблюдать правила безопасности.
