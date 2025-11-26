Спасатели Хабаровского края проверили готовность к зимним операциям

«В январе этого года мы участвовали в учениях “Безопасная Арктика”. Работали в 45-градусный мороз со своим снаряжением. Ещё раз убедились в его надёжности и высоком профессионализме наших водолазов. Это результат, в том числе и сборов, которые проводим ежеквартально, чтобы не терять практические навыки, осваивать новые водолазные технологии, готовить оборудование к сезону», — рассказал Тарас Романивко, заместитель руководителя сбора, спасатель водолазного подразделения ПСО ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.