Развивать киноиндустрию планируют в Хабаровском крае

Так, в Хабаровском крае в этом году была создана региональная кинокомиссия, благодаря которой авторы краевых кинопроектов могут получать информационную поддержку на всех стадиях производства фильма, консультации при выборе съемочных площадок, помощь по привлечению к съемочному процессу специалистов и организаций, а также актуальную информацию о потенциальных съемочных локациях края, актерах и специалистах.