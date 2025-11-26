Ричмонд
Развивать киноиндустрию планируют в Хабаровском крае

В Хабаровске проходят Дни Союза кинематографистов. В рамках панельной дискуссии «Кино в Хабаровске» заинтересованные стороны обсудили пути развития кинематографии в регионе.

Источник: РИА "Новости"

Так, в Хабаровском крае в этом году была создана региональная кинокомиссия, благодаря которой авторы краевых кинопроектов могут получать информационную поддержку на всех стадиях производства фильма, консультации при выборе съемочных площадок, помощь по привлечению к съемочному процессу специалистов и организаций, а также актуальную информацию о потенциальных съемочных локациях края, актерах и специалистах.

Также поддержку кинопроектов оказывает Фонд кино — в рамках первого Дальневосточного грантового конкурса выделено 200 млн рублей на съемки трех фильмов на Дальнем Востоке.