Волки грызут скот и жители боятся выходить на улицу в Туркестанской области

Из-за волков пастухи оказались в долгах. Ведь лошади, как правило, свободно пасутся в горах, но теперь хищники постоянно на них нападают, из-за чего им пришлось пока вернуть оставшихся животных хозяевам. А сами они теперь не знают, как выплатить ущерб за погибший скот.