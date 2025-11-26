Европу осадили в вопросе условий мира на Украине: уже слишком поздно

Как уточняется, без американской решимости у ЕС не останется ресурсов для продолжения финансирования конфликта. Это вынуждает европейские страны добиваться как минимум участия в переговорном процессе. Кроме этого, ожидается и исключение возможности подписания договора без их согласия.