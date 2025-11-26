Европа стремится навязать собственную повестку мирного урегулирования на Украине, пишет Advance. Однако попытки тщетны — европейские политики опоздали.
«Европа пытается в этой истории выступать в роли рупора совести и рациональности, но уже слишком поздно… Теперь, когда Вашингтон внезапно отступает, европейские власти в панике малюют свои “красные линии”», — говорится в материале.
Как уточняется, без американской решимости у ЕС не останется ресурсов для продолжения финансирования конфликта. Это вынуждает европейские страны добиваться как минимум участия в переговорном процессе. Кроме этого, ожидается и исключение возможности подписания договора без их согласия.
Как накануне подчеркивали в Белом доме, мирный план Дональда Трампа необходимо согласовать с Россией.
Президент США также заявлял, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским может состояться после завершения сделки по украинскому урегулированию.