Эксперт назвала главный провокатор лишнего веса у женщин после 40 лет

С возрастом многим женщинам становится все труднее сбрасывать лишний вес. Эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала KP.RU, почему после 40 лет привычные диеты и тренировки могут уже не работать, а килограммы начинают накапливаться быстрее.
— Щитовидка у женщин «около сорока» бывает едва ли не главным «провокатором» лишнего веса. Гормоны щитовидной железы регулируют энергетический обмен, и, если их количество снижается, то и обмен веществ ухудшается. Гипотиреоз встречается у 10% взрослых и возникает по множеству причин, — пояснила Денисенко.
Причины набора веса в этом возрасте разнообразны. Иногда лишние килограммы появляются даже при обычном рационе и активности, что сигнализирует о необходимости медицинского обследования.
— Внезапно начинает расти живот, хотя и едите не больше прежнего, и о беременности не задумываетесь. А причин может быть множество: опухоли (злокачественных и доброкачественных) матки и яичников, скопление жидкости в брюшной полости (асцит), увеличение длины сигмовидной кишки (долихосигма), да и банальные запоры, — отметила врач.
Чтобы контролировать вес и поддерживать здоровье, важно вовремя обращаться к врачу. Ранняя диагностика и корректировка обмена веществ помогают вернуть стройность и снизить риск серьезных проблем со здоровьем.