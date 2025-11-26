Эксперт назвала главный провокатор лишнего веса у женщин после 40 лет

— Внезапно начинает расти живот, хотя и едите не больше прежнего, и о беременности не задумываетесь. А причин может быть множество: опухоли (злокачественных и доброкачественных) матки и яичников, скопление жидкости в брюшной полости (асцит), увеличение длины сигмовидной кишки (долихосигма), да и банальные запоры, — отметила врач.