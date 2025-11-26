Сожгла машину: в Приморье владелица фирмы отомстила бывшей подчинённой

Завершено расследование дела о поджоге в Надеждинском районе Приморского края автомобиля Nissan Murano. Машину сожгли в январе 2025 года, чем хозяйке нанесли ущерб — 1 миллион 189 тысяч рублей.
По данным Telegram-канала «Полиция Приморья», причиной стала ссора между двумя женщинами: бывшая сотрудница уволилась летом 2024-го из фирмы, принадлежащей заказчице преступления. Уволившаяся работница якобы забрала клиентскую базу, хотя на самом деле доступ к этой информации был открыт для всех. Руководительница фирмы восприняла это как личную обиду, между женщинами начались взаимные обвинения и оскорбительные высказывания.
Желая отомстить, 41-летняя жительница Вольно-Надёждинского через посредника — 21-летнего жителя посёлка Новый — наняла исполнителей для поджога машины. Она передала посреднику 150 тысяч рублей, после чего эти деньги поступили двум жителям Владивостока 1991 и 2001 года рождения.
Интересная деталь: для поджога исполнители использовали зажигалку с надписью «Большое приключение начинается с маленькой искры» — её потом приобщили к материалам дела как улику.
Всем участникам поджога предъявили обвинения по части 2 статьи 167 УК —умышленное уничтожение чужого имущества, совершённое группой лиц по предварительному сговору, путём поджога.
После завершения расследования материалы переданы в суд, и судьбу фигурантов дела теперь решит Фемида.