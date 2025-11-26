Сожгла машину: в Приморье владелица фирмы отомстила бывшей подчинённой

По данным Telegram-канала «Полиция Приморья», причиной стала ссора между двумя женщинами: бывшая сотрудница уволилась летом 2024-го из фирмы, принадлежащей заказчице преступления. Уволившаяся работница якобы забрала клиентскую базу, хотя на самом деле доступ к этой информации был открыт для всех. Руководительница фирмы восприняла это как личную обиду, между женщинами начались взаимные обвинения и оскорбительные высказывания.