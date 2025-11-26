Ростех создал новый барражирующий боеприпас

«Появился новый барражирующий боеприпас. Его разработка закончилась буквально в прошлом году. Сейчас дрон уже выпускается серийно и применяется в боевых действиях. То есть, сами видите, насколько быстро идет внедрение. Его дальность действия — десятки километров, боевая часть весит несколько килограммов. Он гарантированно достает все натовские гаубицы, контрбатарейные РЛС, “Хаймарсы”, любую бронетехнику, командные пункты и так далее. Один такой аппарат — это практически 100-процентная гарантия поражения военного объекта противника», — сказал глава госкорпорации.