Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: встреча Уиткоффа с Путиным планируется на следующей неделе

По словам Трампа, в РФ также может поехать советник Белого дома Джаред Кушнер.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп утверждает, что встреча спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным может состояться в начале декабря.

По словам Трампа, речь идёт о «следующей неделе».

«Стив Уиткофф, возможно, поедет вместе с Джаредом. Я не уверен, что Джаред поедет, но он участвует в процессе, умный парень, и они собираются встретиться с президентом Путиным, как я понимаю, на следующей неделе в Москве», — сказал Трамп в ходе встречи с представителями средств массовой информации.

Напомним, по данным американского издания The Wall Street Journal, Уиткофф и советник Белого дома Джаред Кушнер начали работать над планом по урегулированию конфликта на Украине после заключения сделки по прекращению огня в секторе Газа.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что РФ получила от США предварительный набросок плана. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что российская сторона не торопит Вашингтон с проведением переговоров.

Ранее Трамп заявил, что поручил Уиткоффу встретиться с Путиным в Кремле.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше