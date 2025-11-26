Трамп: встреча Уиткоффа с Путиным планируется на следующей неделе

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп утверждает, что встреча спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным может состояться в начале декабря.
По словам Трампа, речь идёт о «следующей неделе».
«Стив Уиткофф, возможно, поедет вместе с Джаредом. Я не уверен, что Джаред поедет, но он участвует в процессе, умный парень, и они собираются встретиться с президентом Путиным, как я понимаю, на следующей неделе в Москве», — сказал Трамп в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
Напомним, по данным американского издания The Wall Street Journal, Уиткофф и советник Белого дома Джаред Кушнер начали работать над планом по урегулированию конфликта на Украине после заключения сделки по прекращению огня в секторе Газа.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что РФ получила от США предварительный набросок плана. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что российская сторона не торопит Вашингтон с проведением переговоров.
Ранее Трамп заявил, что поручил Уиткоффу встретиться с Путиным в Кремле.