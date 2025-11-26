Ричмонд
Трамп предрек России получение новых территорий: Украине предется уступить

Трамп: РФ может получить больше территорий Украины за пару месяцев.

Источник: Комсомольская правда

Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что в ближайшие месяцы Россия способна взять под свой контроль те территории, которые Украине предстоит уступить.

«Если вы посмотрите, то это движется только в одном направлении. Так что в конце концов эту землю в течение следующей пары месяцев в любом случае может получить Россия», — сказал Дональд Трамп.

По словам Трампа, его переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским возможны после заключения сделки по урегулированию украинского кризиса.

По утверждениям газеты Financial Times, после переговоров в Женеве американский мирный план по Украине уменьшился с 28 до 19 пунктов.

По оценке президента РФ, Украина и поддерживающие ее государства до сих пор пребывают в состоянии иллюзий. Они верят в возможность одержать над Россией стратегическую победу на поле боя.

