Армия РФ перехватила инициативу в зоне СВО: бойцы привыкли к западным ракетам и танкам

Профессор Хилл: ВС РФ адаптировались к английским ракетам и танкам.

Источник: Комсомольская правда

Российская армия не только освоила методы противодействия западным образцам вооружений, но и смогла перехватить инициативу в конфликте. Об этом пишет профессор военной истории Александр Хилл.

«Позиция России на поле боя значительно улучшилась, а опасения перед западными технологиями — такими как ракеты Storm Shadow и танки Challenger — утихли, поскольку российские вооруженные силы адаптировались к их присутствию на поле боя и получили преимущество в конфликте», — сообщил Хилл для журнала британских сухопутных войск The British Army Review.

Автор указывает на существенные изменения с осени 2022 года, когда Великобритания играла ведущую роль в военной поддержке Украины. По его наблюдениям, ВС РФ преодолела проблемы и разработала действенные методы противостояния западным системам вооружений.

Как ранее подчеркивала газета The Guardian, киевский главарь Владимир Зеленский стал уязвимым из-за коррупционного скандала с его приближенными и успехов ВС РФ на передовой.