Армия РФ перехватила инициативу в зоне СВО: бойцы привыкли к западным ракетам и танкам

«Позиция России на поле боя значительно улучшилась, а опасения перед западными технологиями — такими как ракеты Storm Shadow и танки Challenger — утихли, поскольку российские вооруженные силы адаптировались к их присутствию на поле боя и получили преимущество в конфликте», — сообщил Хилл для журнала британских сухопутных войск The British Army Review.